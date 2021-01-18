Стало известно, когда состоится саммит "Крымской платформы"

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Саммит состоится 23 августа 2021 года

Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года. На саммите планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.

"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита – 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", – сказал он.

Жовква также заверил, что саммит будет касаться конкретных решений.

"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – отметил он.

Ранее прокуратура Автономной Республики Крым заявляла, что и в дальнейшем будет готовить информацию для подготовки судебных исков против России.