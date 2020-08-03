Стало известно, когда Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ, - МИД

Евгений Енин Фото из открытых источников

Компенсации будут выплачены после завершения расследования

Иран выплатит компенсации семьям погибших в сбитом самолете "МАУ" рейса PS752 после завершения расследования, когда будут известны все обстоятельства катастрофы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как украинская сторона получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинений иранской стороны", - сказал Енин.

Он добавил, что украинская сторона будет настаивать на максимальной сумме компенсаций.

Кроме того, замглавы МИД добавил, что Иран заявил о готовности к проведению второго раунда переговоров в октябре по компенсациям.

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Отметим, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. За несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.

На прошлой неделе французская сторона успешно загрузила данные из черного ящика сбитого над Тегераном украинского самолета авиакомпании "МАУ".

В пятницу, 24 июля, французские специалисты уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского самолета.