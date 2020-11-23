Стали известны победители на выборах городского головы в Ужгороде, Славянске и Бердянске

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В Славянске победил действующий городской голова Вадим Лях

В Ужгороде и Славянске победили действующие мэры, в Бердянские - кандидат от партии "За майбутне". Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В частности, во втором туре в Ужгороде победил действующий городской голова Богдан Андреев, за него проголосовали 51,01% избирателей.

Жители Славянска также переизбрали действующего мэра. Вадим Лях получил поддержку 60,87% избирателей.

В то же время в Бердянске победил кандидат от политической партии "За майбутне" Валерий Баранов. Его поддержали 49,98% избирателей.

Напомним, ранее стало известно, что действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во втором туре выборов городского головы. Он набрал 80,61% голосов днепрян.