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Стала известна предварительная дата повторных выборов мэра Борисполя

Фото из открытых источников

Перевыборы проведут в связи со смертью кандидата-победителя

В Борисполе повторные выборы городского головы из-за смерти одного из кандидатов предварительно запланировано на 27 декабря. Соответствующие данные размещены на сайте Государственного реестра избирателей.

Отмечается, что 27 декабря является ориентировочной датой проведения повторных выборов. В тот же день должны состояться повторные выборы депутатов на четырех округах в разных регионах Украины. В частности, речь идет о выборах в отдельные сельские советы Киевской, Запорожской и Николаевской областей.

Напомним, недавно действующий мэр Борисполя, который был лидером после голосования на местных выборах, Анатолий Федорчук, умер от коронавируса. Чиновник ушел из жизни до объявления результатов выборов.

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Позже в гражданской сети ОПОРА спрогнозировали, что новые выборы в Борисполе после смерти городского головы Анатолия Федорчука могут состояться в январе 2021 года. Тогда предполагалось, что территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября, а затем несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.

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