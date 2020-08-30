США призвали РФ прекратить посягательство на основные свободы в Крыму

Внутренняя нестабильность в США и России подводит государства к противостоянию за пределами своих границ Фото из открытых источников

Соответствующее заявление опубликовало посольство США в Украине

Посольство США в Украине призвало Российскую Федерацию прекратить посягательство на основные свободы в аннексированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook.

"Мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она незаконно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мониторинговая миссия ООН назвала наиболее распространенные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, среди которых: незаконные аресты, пытки и отсутствие правовой защиты.