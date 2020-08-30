США призвали РФ прекратить посягательство на основные свободы в Крыму
Соответствующее заявление опубликовало посольство США в Украине
Посольство США в Украине призвало Российскую Федерацию прекратить посягательство на основные свободы в аннексированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook.
"Мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она незаконно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мониторинговая миссия ООН назвала наиболее распространенные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, среди которых: незаконные аресты, пытки и отсутствие правовой защиты.