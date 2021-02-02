США при правлении Байдена будут более активными в урегулировании конфликта в Украине, - Маас
Германия надеется, что влияние США поможет реализовать ряд договоренностей
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что администрация США под руководством Джо Байдена будет активно участвовать в вопросах Украины. Об этом шла речь на пресс-конференции "Европа-2021", передает РБК-Украина.
Маас подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не проявляла особого интереса к конфликту Украины и России. Однако, недавний разговор Владимира Путина и Джо Байдена свидетельствует, что США заинтересованы в украинских вопросах.
"Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно считать, что США будут действовать более активно, чем до этого", - убежден Маас.
В то же время немецкий министр надеется, что вмешательство США поможет Германии и Франции, которые являются посредниками в урегулировании конфликта, постепенно реализовать ряд договоренностей.
Напомним, недавно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у российского президента и его американского коллеги Джозефа Байдена есть серьезные разногласия относительно сути конфликта в Украине.