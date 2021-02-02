США при правлении Байдена будут более активными в урегулировании конфликта в Украине, - Маас

Гайко Маас Фото из открытых источников

Германия надеется, что влияние США поможет реализовать ряд договоренностей

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что администрация США под руководством Джо Байдена будет активно участвовать в вопросах Украины. Об этом шла речь на пресс-конференции "Европа-2021", передает РБК-Украина.

Маас подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не проявляла особого интереса к конфликту Украины и России. Однако, недавний разговор Владимира Путина и Джо Байдена свидетельствует, что США заинтересованы в украинских вопросах.

"Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно считать, что США будут действовать более активно, чем до этого", - убежден Маас.

В то же время немецкий министр надеется, что вмешательство США поможет Германии и Франции, которые являются посредниками в урегулировании конфликта, постепенно реализовать ряд договоренностей.

Напомним, недавно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у российского президента и его американского коллеги Джозефа Байдена есть серьезные разногласия относительно сути конфликта в Украине.