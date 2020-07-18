США одобрили продажу Украине 16 патрульных военных катеров
Катури продадутся вместе с сопутствующим оборудованием
США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит возможности ВМС Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину!", – написал глава МИД.
По его информации, 6 катеров уже готовятся для Украины в рамках политики помощи США по соответствующим программам, а остальных Украина сможет купить в США за средства оборонного бюджета.
США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности @UA_NAVY, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину! 1/3— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020
"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, взаємосумісні с НАТО Вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", – отметил Кулеба.
Отметим, что Mark VI – современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.
До этого сообщалось, что украинские ВМС испытали новый артиллерийский катер.