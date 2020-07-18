США одобрили продажу Украине 16 патрульных военных катеров

Mark VI Фото из открытых источников

Катури продадутся вместе с сопутствующим оборудованием

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит возможности ВМС Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину!", – написал глава МИД.

По его информации, 6 катеров уже готовятся для Украины в рамках политики помощи США по соответствующим программам, а остальных Украина сможет купить в США за средства оборонного бюджета.

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности @UA_NAVY, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину! 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, взаємосумісні с НАТО Вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", – отметил Кулеба.

Отметим, что Mark VI – современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.

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До этого сообщалось, что украинские ВМС испытали новый артиллерийский катер.