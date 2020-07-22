США объявили миллионную награду за информацию о двух хакерах из Украины

Вероятно, злоумышленники продали государственные конфиденциальные файлы

Приватности в 21 веке практически не существует zerohedge.com

Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению граждан Украины за участие в киберпреступности. Об этом говорится в заявлении госсекретаря страны Майка Помпео.

Отмечается, что в участии в транснациональной организованной преступности обвиняют украинцев Артема Радченко и Александра Еременко. В частности, существует 16 пунктов обвинения мужчин во взломе электронной системы сбора, анализа и поиска данных Комиссии по безопасности и обмену. Сообщается, что они, вероятно, украли тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали для получения прибыли.

В заявлении говорится, что вознаграждение предусмотрено Программой наград транснациональной преступности, по которой с 1986 года было выплачено более 130 млн долларов за информацию, которая приводит к наказанию злоумышленников.

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