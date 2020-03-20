США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть - WSJ
Пока что не известно, какого характера будут эти санкции
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники в Белом доме.
Отмечается, что поводом для такого мероприятия может послужить выход России из соглашения с ОПЕК, который спровоцировал торговую войну с Саудовской Аравией и обвал цен на нефть.
При этом источники издания не уточнили, какие именно санкции могут быть наложены на Россию и что именно должно их спровоцировать.
Кроме того, по данным издания, Дональд Трамп намерен использовать дипломатические каналы, чтобы оказать давление и на Саудовскую Аравию, которая объявила о наращивании производства нефти сразу после развала соглашения ОПЕК с Россией. Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из соглашения.
Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена рекордно снизить мировые цены на нефть после провальных переговоров с Россией. Таким образом королевство пытается поощрить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть.