США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть - WSJ

Это уже четвертая ценовая война за последние 35 лет, в которой принимает участие Эр-Рияд Андрей Рудаков/Bloomberg

Пока что не известно, какого характера будут эти санкции

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Отмечается, что поводом для такого мероприятия может послужить выход России из соглашения с ОПЕК, который спровоцировал торговую войну с Саудовской Аравией и обвал цен на нефть.

При этом источники издания не уточнили, какие именно санкции могут быть наложены на Россию и что именно должно их спровоцировать.

Кроме того, по данным издания, Дональд Трамп намерен использовать дипломатические каналы, чтобы оказать давление и на Саудовскую Аравию, которая объявила о наращивании производства нефти сразу после развала соглашения ОПЕК с Россией. Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из соглашения.

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