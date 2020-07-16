США игнорируют права Европы: Маас о санкциях против "Северного потока-2"

В МИД Германии считают, что Европа и США должны вместе работать над санкциями против России

Глава МИД Германии Гайко Маас Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США игнорируют права Европы на выбор страны, в которой они хотят покупать энергию. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.

Сообщается, что Берлин уже провел многочисленные переговоры с Вашингтоном относительно санкций против "Северного потока-2". Маас считает, что европейская энергетическая политика проводится не в США, а в Европе, поэтому Германия выступает против американских санкций по отношению к газопроводу.

По словам политика, Европа должна сама выбирать страну-поставщика газа. "Объявляя санкции, под которые также попадают европейские компании, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы решать, где и как мы получаем энергию", - подчеркнул Маас.

Что касается реакции на заявления Майка Помпео о том, что "Северный поток-2" не является коммерческим проектом, министр высказал мнение о необходимости совместной трансатлантической позиции относительно санкций против России. Однако, санкции Америки, по его мнению, затрудняют эти процессы.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео анонсировал новые санкции США против "Северного потока 2". По словам Помпео, "Северный поток-2" и "Турецкий поток" – это рычаги Кремля для расширения зависимости Европы от российских энергоносителей. В украинском "Нафтогазе" положительно отреагировали на новые ограничения.