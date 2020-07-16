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США игнорируют права Европы: Маас о санкциях против "Северного потока-2"

В МИД Германии считают, что Европа и США должны вместе работать над санкциями против России

Глава МИД Германии Гайко Маас Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США игнорируют права Европы на выбор страны, в которой они хотят покупать энергию. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.

Сообщается, что Берлин уже провел многочисленные переговоры с Вашингтоном относительно санкций против "Северного потока-2". Маас считает, что европейская энергетическая политика проводится не в США, а в Европе, поэтому Германия выступает против американских санкций по отношению к газопроводу.

По словам политика, Европа должна сама выбирать страну-поставщика газа. "Объявляя санкции, под которые также попадают европейские компании, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы решать, где и как мы получаем энергию", - подчеркнул Маас.

Что касается реакции на заявления Майка Помпео о том, что "Северный поток-2" не является коммерческим проектом, министр высказал мнение о необходимости совместной трансатлантической позиции относительно санкций против России. Однако, санкции Америки, по его мнению, затрудняют эти процессы.

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Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео анонсировал новые санкции США против "Северного потока 2". По словам Помпео, "Северный поток-2" и "Турецкий поток" – это рычаги Кремля для расширения зависимости Европы от российских энергоносителей. В украинском "Нафтогазе" положительно отреагировали на новые ограничения.

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