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США и Британию хотелось бы привлечь к переговорам по Донбассу, - Резников

Алексей Резников Фото из открытых источников

Также, по его мнению, нужно строить новую площадку для переговоров по Крыму

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что хотел бы привлечь Великобританию и Соединенные Штаты Америки к переговорному процессу относительно оккупированных территорий. Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"Я отношусь положительно к этой идее, потому что существует одна история, про которую давно начали забывать. Это Будапештский меморандум, в котором подписантами, в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания. Мне кажется, что как серьезные игроки на международном площадке, как стратегические партнеры Украины, было бы хорошо, если бы они могли присоединиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех границах, которые признаны международно", - отметил Алексей Резников.

Он также добавил, что нужно строить новую площадку для переговоров, на которой будут поднимать вопрос аннексированного Крыма.

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Ранее сообщалось, что обязанности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе будет выполнять Алексей Резников, поскольку второй президент Украины Леонид Кучма покинул свою должность.

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