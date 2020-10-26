США готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы, - МИД

Эмине Джапарова и Кристина Квин МИД Украины

В представительстве США отметили, что никогда не признают попытки России аннексировать Крым

Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать над инициированным Украиной созданием Крымской платформы. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первой заместительницей министра Эмине Джапаровой, сообщает пресс-служба МИД.

Согласно сообщению, Эмине Джапарова выразила благодарность США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и непоколебимую позицию в отношении агрессии России на Донбассе и незаконной оккупации Крыма.

Кроме этого, заместитель министра подробно проинформировала собеседницу о видение украинской стороны основных элементов и субстантивного наполнения Крымской платформы.

На это Кристина Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США, закрепленная в декларации по Крыму, которая была обнародована государственным секретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной – Крым является частью Украины и США никогда не признают попытки России его аннексировать.

Как отмечается, Джапарова также поблагодарила за последовательную поддержку Украины со стороны США в рамках международных организаций, а также отметила важность принятия обновленных и существенно усиленных резолюций "Проблема милитаризация Автономной Республики Крым и г. Севастополя, Украина, а также частей черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которые в ближайшее время будут вынесены Украиной на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, ранее первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова заявила, что Министерство иностранных дел Украины начинает новый этап взаимодействия с международными партнерами по Крымской платформе. Действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыма.