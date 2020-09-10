Срыв инспектирования возле Шумов не является срывом Минских соглашений, – Кравчук

По словам Кравчука, представители НВФ требовали проводить видеофиксацию инспекции

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что перенос инспектирования украинских позиций возле Шумов не является срывом Минских договоренностей. Об этом первый президент Украины сообщил в эфире одного из телеканалов.

По словам Кравчука, украинская сторона обратилась к ОБСЕ с просьбой провести заседание специальной группы, во время которого поднимется вопрос срыва инспекции. Соответствующее обращение глава делегации в ТКГ уже направил координатор миссии ОБСЕ Хайди Грау.

В то же время Кравчук отметил, что инспектирование позиций возле Шумов было перенесено из-за поведения представителей НВФ. В частности, они потребовали проводить инспекции в других населенных пунктах и вести видеосъемку.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу приняла решение проинспектировать украинские позиции вблизи Шумов Донецкой области. Тем не менее инспекция не состоялась.

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В офисе президента Украины заявили, что в ОРДЛО выдвигают требования, противоречащие друг другу, а представители так называемой "ДНР" лишь "пиарятся" на теме мира. В то же время в ОРДЛО считают, что в срыве инспекции позиций ООС виновата украинская сторона, которая якобы в последний момент выдвинула невозможные для выполнения требования, среди которых – наличие отрицательного ПЦР-теста у представителя НВФ.