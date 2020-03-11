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Спрашивали о НАТО рассказал о Донбассе: Сивохо назвал вооруженный конфликт на востоке Украины "внутренним"

Сивохо заявил, что в направлении относительно вступления Украины в НАТО "ничего не происходит"

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом". Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш".
 
В частности, на вопрос ведущего программы относительно того, как продвигается дело со вступлением Украины в НАТО, Сивохо ответил, что "в этом направлении ничего не происходит".
 
В то же время советник секретаря СНБО пытался подробнее рассказать о вступлении Украины в НАТО, но случилось так, что рассказал о "внутренний конфликт" на востоке Украины.
 
"Ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, которое закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть военные действия. Что с этим делать?" – подытожил Сергей Сивохо.
 
 
Напомним, в феврале советник Секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.
 
Однако впоследствии советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил о переносе презентации "Национальной платформы примирения и единства" за провокацию в Золотом.
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