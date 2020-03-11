Созыв рабочей группы межпарламентского диалога с участием парламентариев четырех стран будет сигналом к миру, – депутат Госдумы Водолацкий

Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий Seldon.News

Созыв рабочей группы межпарламентского диалога с участием парламентариев Украины, РФ, Германии и Франции будет сигналом к миру. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий во время встречи делегации межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", представленной депутатами "Оппозиционной платформы – За жизнь", с депутатами Государственной Думы РФ в Москве.

"Та рабочая группа, которую мы создали, более системная и с конкретными планами, для того чтобы на конец апреля - начало мая выйти и собрать на площадке или ЕС, или Минска представителей всех четырех парламентов. Это будет сигнал для той партии войны, которая сегодня существует, к сожалению, в Украине, что уже не надо воевать", – сказал он.

Российский депутат подчеркнул, что Донбассу крайне необходим мир.

"Нам необходим мир, добро и чтобы на Донбассе не рвались снаряды, не гибло мирное население. Это конкретные задачи, и наш комитет уже приступил к решению тех проблемных вопросов, которые были озвучены сегодня", – отметил Водолацкий.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал реализацию предложения Медведчука о создании межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".