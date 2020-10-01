СOVID-19 как форс-мажор: Кто будет руководить Харьковом, если Кернес не сможет работать

Харьковский городской председатель Геннадий Кернес уже две недели находится на лечении от коронавируса в берлинской клинике "Шарите"

Фото из открытых источников

Настоящая информация о состоянии здоровья Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который заболел COVID-19, если и известна, то только ближайшему семейному кругу. Как на самом деле себя чувствует Кернес, пока неизвестно. Его родные писали о якобы улучшении состояния, об отсутствии тяжелых осложнений, инсультов и т.д., однако за две недели ни одного изображения или видео с Кернесом, который ранее был очень активным в социальных сетях, так и не появилось. Об этом сообщает "Depo.Харьков".

Однако, несмотря ни на что, кажется, что действующий мэр имеет все шансы даже в первом туре победить на выборах 25 октября. Чтобы избежать спекуляций, сразу подчеркиваем, что мы желаем Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления. Однако если до установления результатов выборов Кернес не успеет восстановиться настолько, чтобы работать - читать документы, отдавать распоряжения, общаться с подчиненными, кто тогда будет выполнять обязанности городского председателя?

Мэр или секретарь городского совета

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 63 Регламента Харьковского городского совета, секретарь городского совета осуществляет полномочия городского председателя в случае досрочного прекращения полномочий городского главы или невозможности выполнения им своих полномочий городского главы.

Именно поэтому сейчас обязанности Кернеса исполняет секретарь Харьковского городского совета Александр Новак. В "Блоке Кернеса — Успешный Харьков" он также с проходным местом в списке идет на следующие выборы.

Однако, останется ли Новак секретарем Харьковского городского совета после следующих выборов, если Кернес не успеет выздороветь до первой после вероятного избрания сессии — вопрос очень спорный.

Александр Новак Харьковский городской совет

Согласно ч. 4 ст. 60 Регламента, кандидатуру секретаря городского совета вносит в зал городской председатель. Однако если этого не сделает больной мэр, то, согласно действующей ч. 3 ст. 11 Регламента Харьковского городского совета, городской совет избирает временный президиум из числа депутатов городского совета в количестве трех-пяти человек. Члены временного президиума поочередно председательствуют на пленарных заседаниях городского совета до избрания секретаря городского совета. Со времени избрания секретаря городского совета он председательствует на пленарных заседаниях городского совета.

Наиболее очевидными претендентами на пост следующего секретаря Харьковского городского совета являются Александр Новак и первый заместитель Харьковского городского председателя Игорь Терехов.

Для Терехова баллотирование в мэры Харькова Михаила Добкина и особенно его выигрыш очень невыгодны, потому что тогда он не станет ни заместителем мэра, ни секретарем городского совета. Поэтому он потеряет возможность влиять на процессы в городе. Не исключено, что именно этим можно объяснить вброшенный в СМИ якобы критический комментарий Кернеса по выдвижению Добкина. Новак же при Добкине может рассчитывать на сохранение своей нынешней должности. По крайней мере Добкин декларирует сохранение всех позиций до возвращения Кернеса.

Игорь Терехов Харьковский городской совет

Возможность исполнять обязанности

Если Кернес переизберется, однако будет иметь вышеуказанные проблемы со здоровьем, будет ли это означать, что он не будет иметь права исполнять обязанности Харьковского городского председателя? Ответ на это может дать Гражданский процессуальный кодекс Украины.

Согласно ГПК Украины, который вступил в силу после изменений в декабре 2017 года, признать лицо недееспособным может только суд. Единственным основанием признания лица недееспособным является "наличие хронического, стойкого психического расстройства, вследствие чего оно не способно осознавать значение своих действий и (или) руководить ими". Психического, не физического.

При этом заявителем по делу о признании лица недееспособным может быть член семьи, близкий родственник, независимо, проживает ли он совместно, орган опеки и попечительства, заведение по оказанию психиатрической помощи. Это исчерпывающий перечень. Кроме этого, в заявлении должны быть четко изложены обстоятельства, свидетельствующие о хроническом психическом расстройстве лица вместе с доказательствами, подтверждающими такое расстройство. Доказательствами могут быть справки о состоянии здоровья, выписки из истории болезни, другие документы, выданные лечебно-профилактическими учреждениями.

При изучении материалов суд обязательно назначает судебно-психиатрическую экспертизу для установления психического состояния лица, которое намерены признать недееспособным. На экспертизу выносятся два вопроса: 1) болеет ли гражданин психической болезнью; 2) понимает ли он значение своих действий и может ли руководить ими.

Поэтому в случае избрания Кернеса мэром, даже если он некоторое время не сможет полноценно выполнять свои обязанности из-за осложнений, связанных с коронавирусом, недееспособным его из-за этого никто не признает. Ведь речь идет о физическом, а не о психическом состоянии.