Советником Авакова стал экс-заместитель Баканова

Владислав Бухарев Фото из открытых источников

До этого Зеленский уволил новоназначенного советника главы МВД и с военной службы в запас

Новым советником министра внутренних дел стал Владислав Бухарев - экс-заместитель председателя СБУ Баканова.

Об этом сообщили в МВД.

"Советником министра внутренних дел назначен Владислав Бухарев", - говорится в сообщении.

До этого, глава государства уволил Бухарева еще и с военной службы в запас.

Известно, что Владислав Бухарев является народным депутатом Украины VIII созыва, имеет воинское звание генерал-полковник и специальное звание – генерал-лейтенант налоговой милиции.

В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня – 11 сентября). В этом же году стал первым заместителем председателя СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября – 8 ноября).

В 2014 году также занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).

Как сообщалось ранее, Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ Ивана Баканова - Карпенко Александра и Нескромного Дмитрия и сразу назначил первым заместителем Василия Малыша.

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Также Аваков рассказал, что "отказался от премьерства", потому что ему нравится Шмыгаль.