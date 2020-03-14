Советник Зеленского Демченко, который "слил" документы, подписанные Ермаком в Минске, тесно связан с Порошенко, - СМИ

Когда-то Демченко и Порошенко учились в одном институте

Штатный советник президента Зеленского Руслан Демченко, который "слил" в СМИ документ о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО в составе политической подгруппы в Минске, имеет непосредственную связь с экс-президентом Петром Порошенко и до сих пор является его приближенным лицом.

Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

Оказалось, что в свое время Демченко был однокурсником Петра Порошенко в Киевском институте международных отношений, впоследствии его советником, а сейчас он имеет с пятым президентом тесный контакт.

"Так, уже вчера было ясно, что это против Зеленского и его попыток наладить мирный процесс. Но Демченко, когда-то однокурсник Петра Порошенко в КИМО, а позже - его советник в период президентства, до сих пор является приближенным лицом пятого президента", - говорится в сообщении.

К тому же, в 2015 году Демченко принимал участие в Минских переговорах в качестве советника Порошенко.

Кроме того, тогда экс-президент якобы давал существенные указания относительно переговоров не Леониду Кучме, как может показаться, а именно Демченко.

"Получается, что Зеленский взял себе советником на 100% преданного Порошенко человеку, который срывает мирный процесс нынешнего президента и его команды", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, на последней встрече в Минске участники Трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета.

Впоследствии в СМИ появился документ о создании Консультативного совета - как отмечалось, Telegram-канал "PavlovskyNEWS" сообщил, что это сделал Демченко.