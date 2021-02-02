Советник руководителя ОП Руслан Магомедов может возглавить Нацкомиссию по ценным бумагам

Советник руководителя Офиса президента Украины Руслан Магомедов Фото из открытых источников

Магомедова могут назначить на должность после завершения каденции Тимура Хромаева

Руководитель Офиса президента Украины Руслан Магомедов может возглавить Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Назначение его на должность может состояться после того, как в минувшие выходные завершилась каденция Тимура Хромаева. Соответствующая информация появилась на сайте Единого государственного реестра деклараций.

По данным "Экономической правды" решение о назначении Магомедова на должность уже приняли. Президент Украины Владимир Зеленский планирует подписать его до конца недели. Следует отметить, что этому указу будет предшествовать указ об увольнении Хромаева и еще трех членов Нацкомиссии: Игоря Назарчука, Александра Панченко и Дмитрия Тарабакина.

В состав Нацкомиссии планируют ввести четырех новых членов - по два от участников фондового рынка и два - от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Следует отметить, что одно место останется вакантным.

Руслан Магамедов заявил, что не будет комментировать вопрос назначения на должность до указа Зеленского.

Напомним, в апреле 2020 года Магамедов стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Также он был делегирован в состав конкурсной комиссии по избранию членов наблюдательного совета одного из госбанков.