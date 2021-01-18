Советник главы ОП Пасечник проводит незаконную вакцинацию VIP-ов, – СМИ

Михаил Пасечник Фото из открытых источников

Организатором схемы тайной вакцинации украинских VIP-персон, по данным нескольких источников, оказалась лицо, близко знакомое с верхушкой нынешней власти. В СМИ уже растиражирована подробная информация о том, что вакцинацию подпольно проводят в частной клинике "Медиленд". И следы к ней ведут из самой Банковой. Негласным ответственным за вакцинацию от Covid-19 в Офисе президента считается человек по имени Михаил Пасечник. Он работает советником главы ОП Андрея Ермака, сообщает "Главком".

Как отмечает издание, название клиники, которая фигурирует в скандале, позволяет предположить, что на самом деле круг лиц, причастных к эксклюзивной вакцинации, немного шире. В него входят советник главы Офиса президента Михаил Пасечник и совладелец "Медиленда" Виктор Капустин. Известно, что с 2005 по 2010 год Капустин был главой правления государственного Укрэксимбанка.

"Общая история Пасечника и Капустина начинается в 2006 году. Именно тогда Пасечник пришел в Укрэксимбанк и попросил открыть его аптечной сети "Фалби" кредитную линию на 40 млн евро. Как известно, выдача кредитов таких размеров утверждается председателем правления государственного банка лично. И кредит был одобрен. К 2014 году сеть "Фалби" практически умерла. И именно это привело к тому, что кредит государственному Укрэксимбанку Пасечник и его компания так и не вернули. В СМИ есть множество публикаций со ссылками на нынешнее руководство банка о том, что долг "Фалби" составляет около миллиарда гривен. И вот теперь клиника Капустина всплывает в связи с контрабандой вакцины и дорогой подпольной вакцинацией", - пишет автор статьи.

Как отмечается, в настоящее время Пасечник участвует во всех заседаниях с Зеленским на тему коронавируса в качестве эксперта по медицине. Он действительно имел к ней прямое отношение: дважды возглавлял Госслужбу по контролю за лекарственными препаратами.

"В первый раз Пасечника попросили на выход потому, что КРУ раскопало использование служебного положения руководителем для предоставления преференций аптечной сети "Фалби", которая ему принадлежала. Эта структура подозрительно часто стала выигрывать тендеры по госзакупкам. Второй раз с Пасечником прощались из-за того, что он дал разрешение на безрецептурную торговлю в аптеках препаратами с содержанием кодеина - а это, по сути, наркотик", - говорится в материале издания.

Как сообщалось, вакцинацию украинцев доверили Михаилу Пасечнику, против которого фармацевты проводили протесты.