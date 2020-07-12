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Советник Ермака назвал Олега Сенцова приспособленцем

Олег Сенцов Фото из открытых источников

Михаила Подоляка возмутили слова Сенцова в отношении людей, которые его освободили, но не считают "жертвой застенки"

Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Михаил Подоляк заявил, что бывший политзаключенный и украинский кинорежиссер Олег Сенцов – приспособленец. Об этом Подоляк 11 июля написал в своем Facebook

"Олег Сенцов" – просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности", – говорится в публикации советника.

Также Подоляк отметил, что Сенцова одни использовали как "картинку-героя", а "из тюрьмы его в итоге достали другие люди, достали сразу, без каких-либо условий".

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Опубликовано Михаилом Подоляком Пятница, 10 июля 2020 г.

Советник главы Офиса президента убежден, что Олег Сенцов в своих оценках оскорбляет людей, которые его освободили, однако не считали его "жертвой застенок". 

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"Он безобразно отвратителен в собственном политическом приспособленчестве. Дешево и без вкуса. Он предсказуем в своих "экспертных" шагах. Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он – банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически "не взлетаем". Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемостью, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту", – написал Подоляк. 

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Напомним, 7 сентября 2019 года режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, Павел Гриб и еще 32 украинца вернулись в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

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