Совет Нацбанка неожиданно отменил заседание, на котором могли уволить Рожкову

Екатерина Рожкова Фото из открытых источников

Заседание отменено по техническим причинам

Заседание Совета Национального банка Украины, которое было назначено на пятницу, 16 октября, отменено. Об этом заявил член совета Виктор Козюк в комментарии Интерфакс-Украина.

По его словам, заседание не состоится по "техническим причинам".

"Я был готов участвовать в заседании дистанционно", — добавил он.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале, что причиной якобы является отсутствие кворума.

"Заседание Совета Нацбанка, на котором должны были уволить заместителей председателя Рожкову и Сологуба, отменили "в связи с отсутствием кворума". Хотя на самом деле кворум был собран", — заявил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на заседании Совета Нацбанка могут рассмотреть вопрос об увольнении Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, которые остаются последними представителями предыдущего руководителя банка — Якова Смолия. Инициировать их отставку должен был глава НБУ Шевченко. Однако, официального подтверждения этой информации не было.

Как сообщалось, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие двум заместителям главы Нацбанка-Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Поводом для этого стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде.

Екатерина Рожкова впоследствии заявила, что ей и ее коллеге Сологубу вынесли выговор за комментарий для СМИ.