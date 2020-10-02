Совет Европы предоставил рекомендации относительно закона о разделении полномочий мэра и главы КГГА

Киевская городская государственная администрация Фото из открытых источников

Данный вывод СЕ не содержит конституционного анализа законопроекта о столице

Совета Европы предоставила рекомендации по проекту закона "О городе Киев - столице Украины", который разделяет полномочия мэра столицы и главы КГГА. Соответствующее заключение поступило в Комитет по вопросам организации государственной власти, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"В этом заключении рассмотрено соответствие текста законопроекта Европейской хартии местного самоуправления, рекомендациям Комитета министров Совета Европы и передовой практике других европейских стран. Данный вывод не содержит конституционного анализа законопроекта, но указывает на некоторые статьи Конституции Украины, которые, возможно, придется рассмотреть подробнее для того, чтобы убедиться, что окончательный текст соответствует Конституции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Совет Европы рекомендует парламенту учитывать следующие основные рекомендации:

четко юридически установить, что выполнение Киевским магистратом решений, принятых при осуществлении собственных полномочий, предоставленных законом городской власти, не подлежит надзору за принадлежностью/целесообразностью со стороны главы КГГА;

предусмотреть четкую правовую норму о том, что во время выполнения делегированных полномочий городская власть должна иметь возможность "по своему усмотрению приспосабливать свою деятельность к местным условиям";

четко установить, что принцип соразмерности/пропорциональности является критерием;

осуществление функции надзора со стороны главы КГГА за выполнением полномочий, делегированных согласно этому закону городской власти;

предусмотреть, что все акты, принятые главой горадминистрации (включая приказы/предписания), касающиеся городской власти, могут быть обжалованы в судебном порядке;

убрать положения, которые являются слишком детальными и чрезмерно ограничивают полномочия городских властей, включая положение о внутренней структуре городских властей, о заместителях городского главы и главного архитектора города, о ратуше.

Также в СЕ советуют пересмотреть положения, затрудняющие общие правовые нормы, а именно - про межмуниципальное сотрудничество (процедура согласования и подписания договоров о сотрудничестве территориальных общин), про пространственное планирование (регулярность внесения изменений в стратегические документы развития пространственного планирования города Киева) и другие.

Кроме того, рекомендовано:

убрать право главы Киевской городской государственной администрации участвовать и выступать на заседаниях Киевского горсовета;

предусмотреть эффективные решения, направленные на устранение тупиковой;

ситуации в пространственном планировании в пределах киевской пригородной территории и правовые основания для создания конкретных форм межмуниципального сотрудничества;

особое внимание следует уделить временному графику реформы и переходному;

для внедрения новых механизмов управления как на уровне города, районов в городе, так и ГГА.

Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2143-3 о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - город-герой Киев". За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутатов.