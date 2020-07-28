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Сотрудникам штаба Байдена запретили использовать TikTok

Фото из открытых источников

Соцсеть может получить доступ к содержимому их телефонов

Членам предвыборной кампании кандидата в президенты США Джо Байдена запретили использовать TikTok через приложение на личных и рабочих телефонах. Об этом изданию The Verge заявили представители кампании.

Отмечается, что причиной такого запрета стали опасения, что TikTok может получить доступ к содержимому их телефонов: пароли, учетные записи, геоданные. Также важным фактором стало то, что приложение принадлежит китайским разработчикам Bytedance.

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Ранее сообщалось, что администрация киберпространства Китая оштрафовала за "отход от ценностей социализма" видеосервис Xigua от ByteDance - компании, которая создала платформу TikTok

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