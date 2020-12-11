Сотрудничество с МВФ и бизнес-инвестиции: Зеленский назвал ключевые экономические задачи на 2021 год

Владимир Зеленский Офис президента

По словам президента, в текущем году Украина осуществила исторические реформы и поддержала бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине. Об этом он заявил во время конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает "Укринформ".

По словам Зеленского, Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ, ведь это обеспечивает стабильность. "Для нас ключевой задачей на 2021 год является обеспечение законности, повышение доверия со стороны инвесторов и защита их прав. Это также важно в контексте продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, которое имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине", - сказал президент.

Кроме того, глава государства добавил, что в течение текущего года Украина осуществила "исторические реформы, поддержав бизнес-сообщество". Речь идет о создании рынка земли, установлении прозрачных налоговых правил и предоставлении доступных займов.

В то же время Зеленский напомнил об успехах в приватизации, подписании первых концессионных соглашений и запуске сервиса "Дія", поставившего Украину на один уровень с ведущими странами мира в сфере цифровых услуг и электронных паспортов. "Мы продолжим создавать благоприятную среду в Украине, чтобы бизнес мог инвестировать, расширяться и открывать новые рабочие места".

Напомним, недавно Министерство финансов Украины сообщило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта государственного бюджета на 2021 год. В украинском ведомстве добавили, что параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов МВФ.