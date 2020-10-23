Сотни тысяч долларов наличными: Журналистка объяснила, почему выросли "расценки" на зарплату членов избирательных комиссий

Журналистка Светлана Крюкова Скриншот видео

Гендерные квоты лишь добавили бюрократического "геморроя", говорит Светлана Крюкова

Депутаты от "Слуги народа" хвастаются, что они так хорошо "усовершенствовали избирательное законодательство", однако изменения лишь повлекли повышение гонораров членам избирательных комиссий.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Гостя ток-шоу, комментируя информацию о подкупе членов избирательных комиссий, отметила, что на этот "рынок" одномоментно попадают сотни тысяч долларов наличными. Она объяснила, что на местных выборах, где тысяча голосов за кандидата может иметь решающее значение, это будет иметь принципиальное значение, потому что с тысячей бюллетеней люди, которые получают упомянутые средства, легко могут сделать что угодно.

"Депутаты от "Слуги народа" хвастаются, что они так хорошо "вдосконалили виборче законодавство", что они ввели эти гендерные квоты, а на практике гендерная квота привела к тому, что партии, подавая списки, столкнулись с огромным количеством нового, извините, геморроя, технического, бюрократического, когда из-за отсутствия какой-нибудь одной по квоте женщины им возвращают документы и не регистрируют. Но по факту это приводит к тому, что просто это удорожает услуги членов комиссии. то есть расценки на зарплаты членов комиссий в этом году стали несколько больше, чем раньше, потому что у них больше бюрократической работы теперь. То есть это не привело к тому, что у нас там стало более чистым это законодательство или это как-то усложнило кому-то что-то. Нет, это просто повысило гонорары членам комиссий", – сказала Светлана Крюкова.

Напомним, 25 октября в Украине состоятся очередные местные выборы по новой избирательной системе.

Как сообщали, Центральная избирательная комиссия предупредила, что процесс подсчета голосов избирателей после дня голосования на местных выборах 25 октября будет длительным.