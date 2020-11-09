"Соросятня" пыталась запугать судейский корпус КСУ, – Лукаш

Елена Лукаш Скриншот видео

В этой ситуации следует говорить о нарушении базовых принципов независимости правосудия, отметила юрист

Так называемая соросятня, которая является "удлинителями" рук власти, пыталась запугать судейский корпус Конституционного суда Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья студии, комментируя акцию протеста у дома председателя КСУ Александра Тупицкого, куда протестующие привезли виселицу, отметила, что усматривает в действиях протестующих два состава преступления – угроза государственному деятелю, а также – вмешательство в осуществление правосудия. Юрист не исключает, что во время акции протеста были проявления хулиганства.

"Но там что же происходило? То, что власть не смогла сделать сама. Это же были удлиннители рук власти. Происходило то, что показывало слабость власти, ее неуверенность в своих силах. Начиналось все с того, что Зеленский бодро, резво, с прыжка в карьер вперед и вниз заявил о том, что суд разгонит... Прошла неделя, и он ничего не смог сделать. Поэтому в игру вступили силовики, которые начали запугивать судей, в игру вступила так называемая соросятня, вот эти единичные патриоты, которые путем игнорирования действующего законодательства пытаются показать какую-то свою силу и запугать, соответственно, судейский корпус", – заявила Елена Лукаш.

Гостья ток-шоу подчеркнула, что в этой ситуации следует говорить о нарушении базовых принципов независимости правосудия.

Напомним, 7 ноября представители Центра противодействия коррупции и Автомайдана отправились с акцией протеста к дому главы КСУ Александра Тупицкого. На одном из авто протестующие установили виселицу.

Как сообщали, народные избранники во время заседания ВРУ провалили голосование за кандидатуру на должность судьи КСУ: за назначение действующего нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Павленко, который во время рейтингового голосования получил наибольшую поддержку зала, проголосовали лишь 100 парламентариев. Спикер Дмитрий Разумков обратился в профильный комитет с просьбой подготовить проведение повторного конкурса на должность судьи КСУ.