Сохранение расходов на культуру: Комитет принял соответствующие предложения Минкульта

Народный депутат, член Комитета гуманитарной и информационной политики Павел Сушко Фото из открытых источников

На функционирование культуры, искусства и охрану культурного наследия предлагают выделить 157 млн гривен

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял предложения от Министерства культуры и информационной политики, которые касаются меньшего сокращения расходов бюджета на культуру в этом году.

Об этом заявил член комитета гуманитарной и информационной политики Павел Сушко во время онлайн-конференции "Нет - уничтожению культуры".

По его словам, сейчас большинство членов комитета утвердили предложения Минкульта и теперь их передали в бюджетный комитет.

В частности, как отметил Сушко, речь идет о следующем:

увеличить расходы на руководство и управление в сфере культуры и информационной политики в сумме 60 млн грн;

обеспечить Украинский культурный фонд денежными средствами в сумме 450 млн грн, из которых средства в сумме 394 млн грн использовать на уже отобранные проекты;

обеспечить на культуру, искусство, охрану культурного наследия 157 млн грн;

сохранить 50 млн грн на производство кинопроектов патриотического направления;

на Институт книги, поддержку книгоиздательского дела - 110 млн грн;

на раскрытие туристического потенциала - 50 млн грн;

на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия - 25 млн;

увеличить на 20 млн грн на поддержку национальных театров;

на Украинский институт национальной памяти - 21 млн грн.

К тому же, депутат и член комитета пояснил, что есть отдельное предложение касательно увеличения на 3,9 млн грн президентских грантов кинодеятелям.

Как сообщалось ранее, правительство завершило предварительную работу над изменениями в государственный бюджет и оставило расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании не поддержала и отправила на доработку в бюджетный комитет Рады проект правительственных изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год" № 3279.

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В свою очередь глава партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что на следующей неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады, связанное с принятием бюджета.