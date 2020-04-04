Сохранение расходов на культуру: Комитет принял соответствующие предложения Минкульта
На функционирование культуры, искусства и охрану культурного наследия предлагают выделить 157 млн гривен
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял предложения от Министерства культуры и информационной политики, которые касаются меньшего сокращения расходов бюджета на культуру в этом году.
Об этом заявил член комитета гуманитарной и информационной политики Павел Сушко во время онлайн-конференции "Нет - уничтожению культуры".
По его словам, сейчас большинство членов комитета утвердили предложения Минкульта и теперь их передали в бюджетный комитет.
В частности, как отметил Сушко, речь идет о следующем:
- увеличить расходы на руководство и управление в сфере культуры и информационной политики в сумме 60 млн грн;
- обеспечить Украинский культурный фонд денежными средствами в сумме 450 млн грн, из которых средства в сумме 394 млн грн использовать на уже отобранные проекты;
- обеспечить на культуру, искусство, охрану культурного наследия 157 млн грн;
- сохранить 50 млн грн на производство кинопроектов патриотического направления;
- на Институт книги, поддержку книгоиздательского дела - 110 млн грн;
- на раскрытие туристического потенциала - 50 млн грн;
- на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия - 25 млн;
- увеличить на 20 млн грн на поддержку национальных театров;
- на Украинский институт национальной памяти - 21 млн грн.
К тому же, депутат и член комитета пояснил, что есть отдельное предложение касательно увеличения на 3,9 млн грн президентских грантов кинодеятелям.
Как сообщалось ранее, правительство завершило предварительную работу над изменениями в государственный бюджет и оставило расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.
30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании не поддержала и отправила на доработку в бюджетный комитет Рады проект правительственных изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год" № 3279.
В свою очередь глава партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что на следующей неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады, связанное с принятием бюджета.