Соглашение о свободной торговле с Турцией: Зеленский выразил надежду, что документ будет подписан "в ближайшее время"

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

По словам президента, Украина и Турция имеют огромный экономический потенциал

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией будет подписано "в ближайшее время". Об этом он рассказал в интервью турецкому агентству Demirören, передает прессслужба ОП.

По словам президента, Украина и Турция имеют огромный экономический потенциал, однако есть еще ряд вопросов, которые должны быть согласованы, а это "требует времени".

"Однако мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что Соглашение будет подписано в кратчайшие сроки. Всего за три года Турция вместе с друзьями будет праздновать столетие создания Республики. Нам хотелось бы подойти к этому празднику, имея гораздо больший багаж экономических контактов. Быстрое подписание соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели", – сказал Зеленский.

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Напомним, сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в Турецкую Республику. Отмечается, что глава государства проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.