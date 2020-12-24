События идут по первому сценарию: Кулеба прокомментировал планы по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины убежден, что "нормандский" и "минский форматы" еще до конца не исчерпаны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас на Донбассе события разворачиваются по первому сценарию. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором есть пять сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас события разворачиваются по первому сценарию", - сказал он.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба прокомментировал слова вице-премьер-министра Алексея Резникова относительно того, что украинский "план Б" заключается в том, чтобы уже сейчас делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма.

"Когда коллеги говорят о плане "Б", они, очевидно, артикулируют мысль о невозможности бесконечно находиться в нынешней модальности процесса", - пояснил Кулеба.

В то же время он добавил, что "нормандский" и "минский форматы" еще до конца не исчерпаны, и сейчас Украина продолжает переговоры, направленные на решение конфликта.

"Но потенциал "минского процесса" и "нормандского формата" еще не исчерпан. И та титаническая работа, которую делает наш представитель в группе советников лидеров Андрей Ермак, ведя переговоры, — там еще есть за что побороться и на что давить. И наша команда в ТКГ — там, в ТКГ, атмосфера так себе, ситуация деструктивна и напоминает хождение по кругу, но все профессиональные люди, понимают, что другого выхода нет и надо, как писал классик, "долбить эту скалу", — подчеркнул министр.

Напомним, недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пока не разработала так называемый план "Б" для урегулирования конфликта на Донбассе, и этим вопросом занимается Совет национальной безопасности и обороны.