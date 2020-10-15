События 2 мая в Одессе имеют все признаки спецоперации спецслужб, – Червоненко

Евгений Червоненко Скриншот видео

Никогда не будет общества, если оно не узнает правду, подчеркнул гость ток-шоу

События, которые произошли 2 мая 2014 года в Одессе, имеют все признаки спецоперации спецслужб.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

"Никогда не будет общества, если общество не узнает правду, а наши политики играют с законом, как им выгодно. Поэтому спилены деревья, поэтому до сих пор мы не знаем правду ни о Майдане Достоинства, ни о 2 мая в Одессе, которое носит все признаки спецоперации спецслужбы... И ответа этого, как ни просят люди, нет. Пока мы не получим ответы, а я знаю, что есть политические силы, которые будут добиваться этого ответа, потому что это не прихоть партии, это прихоть тех людей, которые хотят, чтобы Украина сохранилась. Не ответив на эти вопросы, мы не двинемся вперед", – подчеркнул Евгений Червоненко.

Как сообщалось, 30 октября 2019 года парламент отказался создать временную следственную комиссию для расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Комиссия должна была ответить на вопрос – по чьей вине произошла трагедия и почему до сих пор тормозится следствие по этому делу.

Добавим, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в кулуарах Верховной Рады заявил, что власть не имеет целью расследование событий в Одессе 2 мая.