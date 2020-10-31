Снова в лихие 90-е: Что ждет Днепр, если Краснов станет мэром (Видео)

Руководитель общественной организации "Общественная сила" Загид Краснов Фото из открытых источников

Во второй тур местных выборов 2020 года в Днепре на пост главы города, вероятнее всего, выйдут два кандидата — действующий мэр Борис Филатов и Загид Краснов, который по результатам первого тура отстает от него более чем в три раза. Многие эксперты уже сделали свои прогнозы и высказались по поводу возможных исходов событий при победе одного из кандидатов, передает "Наше Місто".

О криминальном прошлом Загида Краснова не раз писали местные и общенациональные СМИ. По мнению экспертов, это одна из главных причин, которая помешает ему выиграть избирательную гонку на пост мэра города.

"Уважаемые издания, такие как "Обозреватель", "Левый берег", "Цензор", писали много статей о том, что он, во-первых, имеет криминальное прошлое и был связан со многими рекетирскими группировками. Во-вторых, у него очень неоднозначная политическая карьера. Когда он в некотором роде находился при владе в Днепре, это закончилось массовой дележкой земли", сказал политолог Игорь Рейтерович.

По словам политтехнолога Алексея Голобуцкого, даже скупка голосов не поможет Загиду Краснову победить в местных выборах против действующего мэра Днепра.

Дата второго тура пока не известна. Предварительно, она может быть назначена на 15 или 22 ноября.

Напомним, недавно днепровская журналистка Юлия Мельник публично заявила, что приближенные лидера "ГромСилы" организовали массовую скупку голосов в областном центре.