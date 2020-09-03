Снижение налогов – спасение для бизнеса

У бизнеса очень много претензий к власти, особенно у представителей гостинично-ресторанной сферы. В то время, как в ЕС власть выделяет предприятиям гостинично-ресторанного комплекса миллиардные дотации в связи с эпидемией и кризисом, украинская власть лишь ограничивает, а не поддерживает.

Об этом говорилось во время дискуссии на форуме предпринимателей в Сумах с участием лидера политической партии "За Майбутнє" Игоря Палицы.

"Наше видение – проблемы бизнеса надо решать комплексно. Проблема, которая касается всех, – у людей нет возможности потреблять те товары и услуги, которые производятся на территории Украины. Потому что уровень заработных плат чрезвычайно низкий. Высокие налоги на зарплату, налог на прибыль, коррупционный НДС и значительные суммы, которые надо уплатить при ввозе оборудования – все это делает нашу продукцию неконкурентоспособной. Но из-за того, что мы постоянно зависимы от указаний Международного валютного фонда, мы не можем ни снижать налоги, ни устанавливать приемлемые ставки по кредитам, чтобы развивать свой бизнес", – прокомментировал Игорь Палица.

Он рассказал, что "За Майбутнє" имеет стратегию внедрения тех налоговых изменений, которые помогут бизнесу развиваться.

Во-первых, это снижение налога на заработную плату. Вместо 18 процентов НДФЛ и 22 процентов единого взноса, должен быть только один налог в пределах 18 процентов. Благодаря снижению налоговой нагрузки предприятия начнут платить реальные зарплаты работникам.

Во-вторых, нужно заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, чтобы предприятия могли инвестировать средства в развитие. А если хотят получать дивиденды – пусть платят 9 процентов от прибыли.

И, в-третьих, нужно ликвидировать коррупционный налог на добавленную стоимость.

"Это те самые первые шаги, которые мы хотим реализовать в виде законопроектов. И мы ждем от бизнеса сотрудничества и конструктивных предложений о том, как можно улучшить ситуацию. Потому что основа развития страны-это успешная экономика", – подчеркнул политик.