СНБО требует немедленно объявить все результаты местных выборов

Алексей Данилов УНИАН

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, недостаточное информирование о результатах голосования создает риски нацбезопасности

Совет национальной безопасности и обороны Украины призвал Центральную избирательную комиссию немедленно объявить все результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября. Об этом сообщает пресс-службе СНБО.

Как отмечается, соответствующее письмо на имя председателя ЦИК Олега Диденко направил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов", - заявил Данилов.

В ведомстве отметили, что согласно календарному плану, официальные результаты голосования должны были быть объявлены до 6 ноября включительно.

"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил секретарь СНБО.

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не может объявить результаты промежуточных выборов народного депутата на округе №208, поскольку ждет решения Шестого апелляционного админсуда. Истцом по делу является лидер Радикальной партии Олег Ляшко.