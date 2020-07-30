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СНБО предлагает Беларуси экстрадицию в Украину членов ЧВК Вагнера

Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос Фото из открытых источников

Членов ЧВК Вагнера задержали 29 июля

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что Украина может требовать выдачи своих граждан, которых задержали в Беларуси вместе с другими боевиками в российской военной компании Вагнера. Об этом он рассказал "5 каналу".

По его словам, он уже обратился с этим вопросом в Министерство иностранных дел.

"Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо.

Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларусии, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", - сказал Кривонос.

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Напомним, накануне в Беларуси задержали 32 "боевиков иностранной военной компании".

Впоследствии стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси ночью под Минском задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании Вагнера, еще один человек была обнаружен и задержан на юге страны. Их имена и другие данные также установлены.

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