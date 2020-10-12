Смягчение люстрации: В Минюсте хотят создать комиссию для пересмотра списков должностных лиц периода Януковича

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец Фото из открытых источников

В ведомстве отметили, что некоторые лица попали в списки, поскольку занимали определенные должности

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что министерство предлагает создать независимую комиссию, которая будет заниматься проверкой, ведением реестра и пересмотром дел конкретных лиц, которые подпадают под люстрацию. Об этом она рассказала в интервью "Украинским Новостям".

По словам заместителя, эта комиссия будет независима от Минюста или любого другого центрального органа власти. В состав будут входить три рекомендованные Кабмином, а также трое представителей общественности, которые будут выбраны на основе открытого конкурса.

Также Коломиец отметила, что некоторые внесенные в реестр чиновники попали туда из-за того, что занимали определенные должности, а не из-за того, что взаимодействовали с властью бывшего президента Виктора Януковича.

"Европейский суд четко указал, и Венецианская комиссия подтвердила, что должен быть индивидуальный подход. Вопрос не в том, что человек занимал должность, а в том, помогала ли она каким-то образом узурпировать власть. Мы в своем законопроекте оставляем фразу, что люстрации должны подвергаться именно те люди, которые помогали узурпировать власть Януковичу", - рассказала заместитель министра.

Кроме этого, предполагается, что комиссия будет рассматривать жалобы тех лиц, которые хотят попасть на определенную должность и понимают, что могут попасть в список люстрованих, или они знают, что есть там и хотят быть из него исключенными.

"В чем история: в реестре до тысячи человек – это те, кто проходили проверку своего времени, ведь хотели занимать определенные должности. А теперь давайте посчитаем людей, которые были уволены, сами уволились или по другим причинам не занимали никаких должностей на тот момент, и после 2015 года не стремились к этому. Учитывая то, как был прописан закон, технолог, который занимается сельским хозяйством в Львовской области может подпадать под люстрацию. Логично, есть очень много людей, которых нет в реестре исключительно потому, что они понимают, что не смогут из-за закона занимать ту или иную должность, и не стремились это сделать. Поэтому цифру в реестре надо умножать примерно на 4-5. То есть де-факто людей, которые не проходили саму проверку, может быть и 5 тыс., и больше", - пояснила Коломиец и добавила, что комиссия – это временный орган (полномочия одного члена комиссии продолжаются 3 года).

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"На сегодняшний момент люстрация - это дорого, потому что такие люди де-факто возобновляются через суды. С 2015 года каждый люстрований может получить от 1 млн до 2 млн гривен заработной платы. И сейчас почти никто в Европейский суд не идет, потому что и украинские суды их возобновляют. В Европейском же суде около 150 жалоб, а одна жалоба – это около 7 тыс. евро из государственного бюджета. Далее умножьте сами. А мы прекрасно понимаем, что с этим законопроектом будет легче, потому что там даже выведена сумма, которая может быть выплачена люстрированным чиновникам", - отметила чиновник.

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Напомним, ранее заместитель министра юстиции Елена Высоцкая заявила, что министерство юстиции планирует продать через ProZorro 27 законсервированных тюрем, которые не используются последние два года.