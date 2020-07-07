Смолий хорошо понимал, что если бы он еще немного засиделся, то "всех собак повесили бы на него", – Решмедилова

Уйти по собственному желанию - это попытка Смолия сохранить себя

Яков Смолий хорошо понимал, что если бы он еще немного засиделся на посту главы Национального банка, то "всех собак бы точно повесили на него".

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила политолог Александра Решмедилова.

Она отметила, что Яков Смолий в своем заявлении говорил не просто о моральное или физическое давление на него на посту главы Нацбанка, а о политическом.

"Есть попытка показать, что здесь есть факты, которые можно будет затем использовать для восстановления в должности, а чтобы показать не просто свою провальную политику, или отвечать за действия, которые привели к экономическому убывания, до всех махинаций с ОВГЗ, с колебанием курса, много разных моментов, но давайте понимать, что разговоры об эмиссии, о печатный станок, который нужно включать, это все сейчас идет, и условно Яков Смолий хорошо понимает, что если бы он еще немного засиделся, то "всех собак бы точно повесили на него". Поэтому это попытка сохранить себя и уйти вовремя по собственному желанию. Я так понимаю, что это один из выходов, как можно было его "убрать", – отметила эксперт.

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Одновременно Решмедилова заметила, что Смолий должен подробно объяснить и рассказать, с чьей стороны происходило политическое давление на него, поскольку Нацбанк – независимая структура.

"Когда идет речь о политическом давлении, то почему на Якова Смолия могли давить? Возможно потому, что он подыгрывал тем или иным политическим игрокам? Об этом не говорят. Поэтому я полностью согласен с тем, что когда сказал "А" – говори и "Б"", – прокомментировала политолог.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематический политическое давление.

на Следующий день постановление под номером №3772 был внесен в Верховную Раду. После чего комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики его поддержал.

А 3 июля во время заседания ВРУ Яков Смолий заявил, что его заявление об отставке является протестом против политического давления на НБУ. В тот же день Совет уволила его с должности председателя Национального банка.