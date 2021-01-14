СМИ создают параллельную реальность, – медиаэксперт о ситуации в США и настроениях американцев

Фото из открытых источников

Однако сами американцы "фильтруют" всю полученную информацию, говорит Юлия Элмеленд

В США средства массовой информации восстали против президента Дональда Трампа и создают параллельную реальность по сравнению с тем, что сейчас происходит на улицах страны.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK во время включения заявила медиаэксперт, находящаяся в США, Юлия Элмеленд.

Юлия Элмеленд, рассказывая о ситуации в США и о настроениях американцев, обратила внимание на то, что СМИ в стране восстали против президента США Дональда Трампа, однако сами американцы с недоверием относятся к СМИ и "фильтруют" всю информацию, которую из них получают. Медиаэксперт отметила, что СМИ в США сейчас создают некую параллельную реальность по сравнению с тем, что сейчас происходит на улицах страны. Она добавила, что, когда проехаться по улицам американских населенных пунктов, можно заметить немало флагов и баннеров в поддержку Дональда Трампа.

"Несмотря на эти события, такие достаточно спорные, несмотря на то, что медиа сейчас поливают всевозможными фейками и дискредитируют всячески Дональда Трампа, все равно граждане Америки массово поддерживают его и публично высказывают свою позицию", – отметила Юлия Элмеленд.

Ее муж, ІТ-специалист Джереми Элмеленд, отметил, что были неоднократные попытки дискредитации Дональда Трампа в течение нескольких лет его пребывания на посту президента. Он отметил, что граждане США не поддерживают американский истеблишмент, а поддерживают именно Трампа, поэтому, если будут попытки дискредитировать президента, то это обернется для политиков потерей поддержки большинства населения США.

Новости по теме: Второй импичмент Трампа: Чего хотели добиться демократы и доведут ли дело до конца

Напомним, на днях представители Демократической партии, которых в Палате представителей большинство, внесли резолюцию "об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки". Соответствующую резолюцию подписали по меньшей мере 218 демократов.

Как сообщали, 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу. Он стал первым главой государства в истории, которому импичмент объявили во второй раз.