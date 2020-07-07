"Слугу народа" на местных выборах могут спасти внеочередные выборы в Раду, – политолог

Политолог Вадим Карасев

Избиратели, которые будут голосовать за "слуг" в парламент, могут проголосовать за них и в местные советы

Совмещение местных выборов с парламентскими может спасти "Слугу народа" на местных выборах, потому что многие из тех, кто будет голосовать за "слуг" в парламенте, может проголосовать за них и в местные советы.

Об этом во время включения в эфире программы "Детали дня на телеканале ZIK заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Политолог отметил, что сценарий проведения внеочередных выборов в парламент этой осенью вполне реален, поскольку рейтинг провластной партии постоянно падает.

"Сегодня можно умело разыграть снова карту Порошенко-Зеленского. Мы видим, что в первом туре Зеленский получит гипотетическую поддержку избирателей 36%, а Порошенко – 20%. А во втором туре Зеленский получил бы 60%. То есть можно опять провернуть эту операцию – ребрендинг "слуг народа", в ходе новых парламентских выборов. Потому что рейтинг "Слуги народа", если брать связку Порошенко-Зеленского, мы же видим, что здесь есть определенный электоральный заговор, который выгоден и Порошенко, и Зеленскому. Поэтому "резон" есть. Это не значит, что все решено, это не значит, что уже есть план, но об этом думают. Это реальный сценарий, который просчитывается", – заявил Вадим Карасев.

Новости по теме: Из "Слуги народа" вскоре могут выйти три партии, – Карасев

Политолог добавил, что совмещение местных выборов с парламентскими может спасти "Слугу народа".

"Можно совместить местные выборы и парламентские. Это, кстати, может спасти "Слугу народа" на местных выборах, потому что все-таки многие из тех, кто будет голосовать за "слуг" в парламент может проголосовать и в местные советы", – прокомментировал политолог Карасев.

Напомним, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявил, что во властных кругах рассматривают план срыва местных выборов-за того, что рейтинг "слуг народа" "проседает".