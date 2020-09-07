"Слуги народа" уже приняли поражение и на местных выборах будут играть в имитацию, - Крюкова

Телеканал ZIK

Очевидно, что из всей галереи мэров, которые заявлены провластной партией, никто не побеждает, отметила журналистка

В партии "Слуга народа" уже смирились с поражением на местных выборах, поэтому во время избирательной кампании только будут играть в имитацию.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Светлана Крюкова отметила, что уже сегодня более-менее понятна "раскладка" по выборам, и сомнительно, что она изменится в течение полутора месяцев.

"Уже сейчас понятны основные фавориты гонки. Уже сейчас очевидно, кто победит, кто не победит, и мы видим, что из всей линейки, галереи мэров, которые были заявлены со стороны Зе, никто не побеждает. То есть о том, что выборы - это полное фиаско, понятно уже сейчас. Ничего особо не изменится, возможно, ситуация только ухудшится. Поэтому, если бы они хотели что-то отменять или пролонгировать, они бы это сделали тоже сейчас", - сказала журналистка.

Светлана Крюкова продолжила: "Я не могу себе представить, к чему приведет, к какому юридическому коллапсу приведет отмена выборов. Вряд ли они войдут в этот водоворот. Это ловушка будет для них, и я думаю, что на самом деле, опять же, с точки зрения репутационных рисков, перенос, пролонгация выборов буде куда хуже с точки зрения результатов на будущее, потому что рано или поздно эти местные выборы все равно придется проводить, и будет лучше это сделать сейчас. Кроме того, по нашей информации, они не собираются этого делать. То есть они уже заведомо приняли поражение, они будут играть в имитацию выборов, и они в это уже играются. То есть я вижу очень слабую техническую организацию, подготовку на местах. И медийно точно так же".

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.

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