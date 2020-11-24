"Слуги народа" уже показали свое отношение к Донбассу, не позволив 18 ОТО голосовать, – Проторченко

Телеканал ZIK

Хотя в 2019 году там голосовали и за президента, и за парламент, напомнила политик

Поездки народных депутатов от фракции "Слуга народа" на Донбасс имеют целью отвлечь внимание от того, что делают представители провластной политической силы. Кроме того, "слуги народа" уже показали свое отношение к жителям Донбасса, когда не дали проголосовать на местных выборах избирателям в 18 ОТО.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила заместитель главы политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

Политик, комментируя инициативу представителей фракции "Слуга народа" относительно очередных поездок народных депутатов на Донбасс, риторически поинтересовалась, какова польза от таких поездок парламентариев.

"Я вообще не понимаю такой аргументации – увидеть собственными глазами, что там происходит. А вы, когда шли в парламент, не знали, что в Украине на тот момент шестой год, сейчас седьмой год идет война и что происходит на Донбассе? То есть им сейчас надо убедиться, что там убивают людей, что там стреляют каждый день? Это странная мотивация, и какая от них польза, польза от этих поездок народных депутатов на Донбасс?" – отметила Татьяна Проторченко.

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По ее мнению, такая инициатива нардепов имеет целью отвлечь внимание от того, что делают представители провластной политической силы.

"А делают они либо большое ничего, либо большое зло. Другого они просто не могут делать", – заявила Татьяна Проторченко.

Политик также обратила внимание на такой момент: "Они (парламентарии из фракции "Слуга народа". – Ред.) уже показали свое отношение к Донбассу, в частности, не дав проголосовать людям на неокупованих территориях, где можно было это сделать, где в 2019 году при гораздо худшей ситуации на фронте проводилось голосование и за президента и за парламент. Поэтому это все "отмазки".

Напомним, 21 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил что 120 депутатов из фракции поехали на передовую на Донбасс, где должны пробыть около суток. По его словам, "слуги народа" отправились на передовую, чтобы более подробно узнать о ситуации на тех территориях.

Впоследствии бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо раскритиковал народных депутатов "Слуги народа", которые приехали на Донбасс. В частности, поездку "слуг" он назвал "смешной возней на линии соприкосновения за три дня до выборов".