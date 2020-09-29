"Слуги народа" с одобрения Зеленского пытаются снять с выборов в Николаевский областной и горсовет самую рейтинговую в регионе оппозиционную партию – ОПЗЖ

ОПЗЖ сделала заявление о преследовании руководства и депутатов партии Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Слуги народа" с одобрения президента Владимира Зеленского пытаются снять с выборов в Николаевский областной и горсовет самую рейтинговую в регионе оппозиционную партию – "Оппозиционную платформу - За жизнь". Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ОПЗЖ.

Приводим его текст дословно:

Манипуляциями в местных избиркомах при участии людей из прошлой власти, "слуги" пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы самую рейтинговую в области оппозиционную партию – ОПЗЖ.

Власть "слуг народа" – политический банкрот в Николаевском регионе. Все, что они делают – попытка манипуляциями отстранить оппозицию от участия в выборах, сорвать демократический избирательный процесс и изменить реальные рейтинги партии власти.

ОПЗЖ в ближайшее время поимённо назовёт всех участников этих грязных незаконных действий, и все они будут нести ответственность перед законом.