"Слуги народа" полностью проиграли выборы в областных центрах, - Рейтерович
Результаты местных выборов свидетельствуют об усилении влияния мэров и росте поддержки местного самоуправления. То, что "слуги народа" не выиграли выборы ни в одном областном центре, а подавляющее большинство городских голов сумело переизбраться – яркое этому подтверждение. Об этом рассказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович, передает UCSD.
По его мнению, то, что большинство городских глав сумело переизбраться – это оценка людьми их профессиональных качеств.
Он обратил внимание, что многие парламентские партии поспешили объявить себя победителями выборов, но если смотреть в разрезе областных центров, то здесь выборы выиграла вновь созданная партия "Пропозиція".
Игорь Рейтерович прогнозирует, у партии местного самоуправления есть шансы перерасти в общенациональную политическую силу.
Также по словам Игоря Рейтеровича, в Офисе президента уже поняли, что их политика в отношении местного самоуправления была ошибочной.