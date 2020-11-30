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"Слуги народа" полностью проиграли выборы в областных центрах, - Рейтерович

Игорь Рейтерович Фото из открытых источников

Результаты местных выборов свидетельствуют об усилении влияния мэров и росте поддержки местного самоуправления. То, что "слуги народа" не выиграли выборы ни в одном областном центре, а подавляющее большинство городских голов сумело переизбраться – яркое этому подтверждение. Об этом рассказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович, передает UCSD.

UCSD

"Эти местные выборы во многом стали уникальными. Прежде всего примечательно то, что у нас нет ни одного областного центра, где бы выиграл представитель партии власти. Это красноречивое свидетельство отношения граждан к "Слуге народа". Мы видим, что запрос на новые лица ушел в прошлое, сейчас появился запрос на профессионализм и компетентность", - говорит Игорь Рейтерович.

По его мнению, то, что большинство городских глав сумело переизбраться – это оценка людьми их профессиональных качеств.

"В подавляющем большинстве областных центров действующие мэры выиграли выборы и это логично. Они имели и имеют высокий рейтинг, потому что удачно сумели воспользоваться возможностями, которые предоставила децентрализация, и показали значительно более высокий уровень профессионализма, чем центральная власть. Это было видно даже в борьбе с коронавирусом: пока чиновники и парламентарии растерянно принимали недейственные решение, местное самоуправление быстро ориентировалось и внедряло именно те меры, которые были нужны", - говорит Игорь Рейтерович.

Он обратил внимание, что многие парламентские партии поспешили объявить себя победителями выборов, но если смотреть в разрезе областных центров, то здесь выборы выиграла вновь созданная партия "Пропозиція".

"Те, кто объявляют себя победителями по числу депутатов в советах, смотрят на картину в целом. Но внимание стоит обратить именно на областные центры, потому что, во-первых, там живет подавляющее большинство людей, во-вторых, это ячейки крупных территориальных общин и они имеют наибольшее влияние, в том числе и на распределение бюджетных средств. Если говорить в партийном разрезе, то в областных центрах победила партия "Пропозиція". Они выиграли выборы в 4 областных центрах. Это довольно крупные города, которые равномерно распределены по территории страны. За ними идет "Свобода" - у них 3 мэра, у других партий значительно меньше", - говорит Игорь Рейтерович.

Игорь Рейтерович прогнозирует, у партии местного самоуправления есть шансы перерасти в общенациональную политическую силу.

"Просто переизбраться мэром не достаточно, чтобы эффективно управлять городом, нужна еще и поддержка депутатского корпуса. Примечательно, что у той же "Пропозиції" довольно крупные фракции, которые стали основами для коалиций. Если горизонтальное сотрудничество на уровне мэров и депутатов местных советов будет усиливаться, то у местного самоуправления есть все шансы иметь свое представительство в следующем парламенте и влиять на общенациональную повестку дня", - говорит Игорь Рейтерович.

Также по словам Игоря Рейтеровича, в Офисе президента уже поняли, что их политика в отношении местного самоуправления была ошибочной.

"Мы сейчас видим первые ростки сотрудничества. В офисе президента поняли, что "война на уничтожение" ни к чему не приведет, потому что доверие к местному самоуправлению выше, чем к центральной власти. Но коммуникация пока не достаточна, ведь даже тот же "карантин выходного дня" вводили не посоветовавшись с местным самоуправлением. В условиях войны, пандемии и социально-экономического кризиса конфронтация между различными ветвями власти будет только ухудшать ситуацию. Поэтому важно, чтобы сотрудничество в конце концов было налажено", - говорит Игорь Рейтерович.

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