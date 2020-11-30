"Слуги народа" полностью проиграли выборы в областных центрах, - Рейтерович

"Те, кто объявляют себя победителями по числу депутатов в советах, смотрят на картину в целом. Но внимание стоит обратить именно на областные центры, потому что, во-первых, там живет подавляющее большинство людей, во-вторых, это ячейки крупных территориальных общин и они имеют наибольшее влияние, в том числе и на распределение бюджетных средств. Если говорить в партийном разрезе, то в областных центрах победила партия "Пропозиція". Они выиграли выборы в 4 областных центрах. Это довольно крупные города, которые равномерно распределены по территории страны. За ними идет "Свобода" - у них 3 мэра, у других партий значительно меньше", - говорит Игорь Рейтерович.