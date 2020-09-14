"Слуги народа" на заседании фракции кадровые вопросы обсуждать не будут, - Дубинский

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Ни по Петрашко, ни по Марченко, ни по Шмыгалю, ни относительно других, заверил нардеп

Парламентарии от "Слуги народа" на заседании фракции кадровые вопросы обсуждать не будут.

Об этом во время брифинга перед заседанием парламентской фракции партии "Слуга народа" заявил народный депутат от монобольшинства Александр Дубинский.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

"Информации о кадровых вопросах у меня нет, хотя они, очевидно, назрели, и вопрос бюджета в очередной раз поднимет вопрос о профессиональной подготовке министра финансов и непосредственно премьер-министра, но, насколько я понимаю, выноситься сейчас кадровый вопрос на обсуждение не будет. Ни по Петрашко, ни по Марченко, ни по Шмыгалю, ни по кому-либо другому", – отметил парламентарий.

Александр Дубинский также заявил, что принимать предложенный проект государственного бюджета на 2021 год нельзя.

"Нельзя принимать бюджет, потому что он антинародный, он будет вести к повышению налогов для граждан и понижению уровня жизни и социальных стандартов еще большему. И к сохранению сверхприбыли для олигархов", - сказал нардеп.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что министров экономики и финансов вскоре могут отправить в отставку.

Добавим, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что фракция "Слуга народа" имеет договоренность со всем составом Кабмина – если 70% нардепов выразят недоверие какому-то министру, он должен уйти в отставку.