"Слуги народа" на местных выборах будут делать ставку на "фишечки", лозунги и "шняжечки", – Петренко

Потому что результатов нет, говорит бывший нардеп

Особых достижений "слуги народа" к местным выборам показать не могут, поэтому будут использовать разные технологии.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат VIII созыва Олег Петренко.

Политик предположил, что местные выборы "слуги народа" хотят сделать "четвертым туром" президентских выборов. Тогда к власти приходили без всяких объяснений своим избирателям, технология заключалась в том, что избиратели должны сами дорисовать картинку будущего, отметил Олег Петренко.

"Сейчас, понимая, что особых достижений "слуги" показать не могут, опять банальные политтехнологии, лозунги "Украина – это ты", каждый из нас уже "был президентом", каждый почувствовал себя президентом. На подобных "фишечках" будут выстраивать свою предвыборную кампанию. Тем более, что есть такая вероятность, что, если будут расти показатели заболеваемости COVID-19, Центральная избирательная комиссия может ограничить ту часть предвыборной кампании, которую политтехнологи называют "полем", то есть "живая" агитация. Это то, в чем у "слуг народа" полный провал относительно своих конкурентов в выборах на местах. Возможно, ставка будет делаться на выборы в смартфоне, на выборы в телевизоре, лозунги, "фишечки" и "шняжечки", – сказал Олег Петренко.

Как сообщали, народных депутатов от "Слуги народа" к телеэфирам готовит советник по антикризисным коммуникациям Офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, журналистка Светлана Крюкова заявляла, что на местных выборах "Слуга народа" попадет в ловушку собственных лозунгов годичной давности о "новых лицах".