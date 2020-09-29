"Слуги народа" и "Батькивщина" продали франшизу в Энергодаре местным группировкам

Иван Леонтьев Фото из открытых источников

В городе Энергодар в Запорожской области ТИК безосновательно не регистрирует кандидатов в депутаты и на городских голов, которые составляют конкуренцию действующему мэру и его партии. Ангажированность комиссии просто зашкаливает, ее полностью контролируют местные группировки, которые выкупили франшизы у "Слуг народа", "Батькивщины" и "Единства".

Об этом рассказал кандидат в депутаты Энергодарского городского совета от "Пропозиции" Иван Леонтьев.

Он сообщил, что список "Пропозиции" не зарегистрировали противозаконно.

"16 сентября у нас состоялась конференция по выдвижению кандидатов. 15 сентября мы подали уведомление о проведении конференции в ТИК. 21 сентября мы подали сам пакет документов, все они были проверены и приняты членами комиссии, никаких замечаний по комплектации, по полноте не было. За все 5 дней, в течение которых комиссия рассматривает документы, от нее не было ни замечаний, ни уточнений. В последний день рассмотрения документов, в 18 вечера, нам отказывают в регистрации", - рассказывает Иван Леонтьев.

По его словам, формальным поводом для отказа стало то, что якобы комиссию не вовремя уведомили о месте и времени проведения конференции по выдвижению кандидатов.

"У нас на руках есть подтверждение принятия этого представления и регистрации в журнале комиссии. Они сейчас рассказывают, что у вас принял документы не тот член комиссии, который был уполномочен это делать. Это абсурд. Мы вдоль и поперек прочитали 230 статью, где перечислены какие могут быть причины отказа. Мы не нарушили ни одного пункта. Более того, документы партии "Пропозиции" зарегистрировали в Васильевскую районную раду, и у избирательной комиссии никаких вопросов к ним не возникло", - говорит Иван Леонтьев.

Так же безосновательно отказали в регистрации кандидатов еще от двух партий, в которых идут местные лидеры мнений, и кандидату на должность городского головы от еще одной политсилы.

"У нас избирательная комиссия взяла на себя право определять, кто достоин участвовать в избирательном процессе, а кто нет. Такого в городе никогда не было. Они просто вычищают поле, выбивают всех конкурентов действующей в городе власти, которая за 5 лет управления имеет антирейтинг более 40%. И делают все, чтобы снова протянуть мэра и его действующих депутатов, каждый из которых за поддержку городского головы получил в подарок Управление коммунальным предприятием", - рассказывает Иван Леонтьев.

Он подчеркнул, что комиссия полностью подчиняется местной группировке.

"Конфигурация в городской ТИК такая – "Слуги народа" объединились с сателлитами местной партии "Единство", в которую входит мэр, плюс партия "Батькивщина", местную организацию которой в конце июля перекупило местное группировки – бывшего главного юриста АЭС, который был одним из серых кардиналов различных схем, и которого в результате долгой борьбы попросили "на выход" со станции. Сейчас он хочет наказать атомную станцию, а наш список – 90% атомщиков. Не зарегистрировали также те партии, где идут кандидатами работники станции", - говорит Иван Леонтьев.

Он подчеркнул, что работники АЭС много лет занимали позицию, что они вне политики, и в результате город оказался под контролем местных "дельцов".

"У нас город с приличным бюджетом. Город маленький. Наше предприятие бюджетообразующее - 70% городского бюджета – это налоги атомной станции. Станция долгие годы занимала политику "мы вне политики", но мы из-за этого и обожглись. С коллективом, с предприятием вообще перестали считаться. Бюджет оккупировали местные комерсантники, налаженные коррупционные схемы, мы это знаем, но доказать это извне не возможно, и мы хотим переломить ситуацию, поэтому и пошли в депутаты", - говорит Иван Леонтьев.

По его словам, юристы "Пропозиции" сейчас готовят иск в суд, и они не сомневаются, что его выигрывают, но кандидаты теряют время на агитацию.

Напомним, 28 сентября под ЦИК и офисом Президента состоялись акции протеста "Право на выбор" из-за злоупотреблений членами избирательных участков. Одного из лидеров "Пропозиции" – мэра Умани Александра Цебрия ТИК сняла с выборов с нарушением всех норм законодательства. При этом комиссия зарегистрировала сразу двух "клонов" городского головы. Комиссии также блокировали регистрацию кандидатов от "Пропозиции" в таких городах как Днепр, Бердянск, Ивано-Франковск, Ровно.

Протестующие обратились к ЦИК и Президенту с требованиями не допустить фальсификации результатов выборов.

В митинге приняли участие мэры областных центров – Житомира, Николаева, Черновцов, Кропивницкого и кандидаты в депутаты и на городских голов из всех регионов.