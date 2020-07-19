Слуги народа готовят "большую парламентскую реформу"

Народный депутат фракции "Слуги народа", глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова Facebook

Речь идет о так называемом законе об оппозиции, который имеет целью наладить сотрудничество между депутатами

Народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова заявила, что ее коллеги в рабочих в группах работают над так называемым законом об оппозиции, в котором будут предусмотрены важные изменения в работе Верховной Рады. Она назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана. Об этом депутат сообщила в интервью hromadske.

"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", – отметила Галина Третьякова.

По ее словам, одним из предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона является расписать не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи, но и как работает коалиция.

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Депутат отметила, что, по ее мнению, должна формироваться большая "организационная часть" коалиционного соглашения, в котором будет расписано, каким образом политические силы договариваются работать в Совете.

Таким образом, Третьякова убеждена, это поможет наладить сотрудничество между депутатами, а также избежать драк и негативных явлений в парламенте.

Напомним, в конце сентября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что вариант закона об оппозиции, который готовит нынешняя власть, могут внести на рассмотрение Верховной Рады этой осенью.