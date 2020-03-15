"Слуги народа" должны ввести официальный праздник "День мародера" и праздновать его всей фракцией: Кузьмин о продаже медицинских масок за границу

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Словакия планировала закупить у Украины два миллиона медицинских масок

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что "Слуги народа" должны ввести официальный праздник "День мародера" и праздновать его всей фракцией. Об этом политик сообщил в Facebook.

"Граждане "Слуги народа"! Теперь вы просто обязаны ввести в Украине новый официальный праздник "День мародера" и отмечать его всей вашей фракцией в Офисе президента!" - говорится в сообщении депутата.

Как выяснилось, Словакия уже забронировала два миллиона медицинских масок в Украины. Однако, по словам иностранного премьера Петера Пеллегрини, обязательным условием для поставки была наличная оплата. Отмечается, что Словакия уже готова была купить медицинские маски, однако неожиданно приехал посредник из Германии, который и выкупил товар. В результате этого украинские медицинские маски попали в Германию.

Напомним, ранее политтехнолог и бывший советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов заявлял, что в Украине сейчас пытаются активно зарабатывать на медицинских масках – стоимость масок значительно возросла, и их в огромных объемах вывозится за границу.