"Слуги народа" должны нести ответственность за разграбление украинской земли, - Медведчук

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Представители политической партии "Слуга народа" должны нести ответственность за разграбление украинской земли.

Такое мнение во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" выразил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

В частности, политик отметил, что вчера на внеочередном заседании парламента фракция "Слуга народа" показала отсутствие единства.

"Вчера, 30 марта, произошел момент, когда в парламенте было продемонстрировано, что отсутствует, по факту, не де-юре, потому что де-юре она присутствует: есть заявления о создании коалиции в лице фракции "Слуга народа", что предусмотрено Конституцией, так как у них на тот момент, когда она создавалась, было 254 народных депутата. Сегодня их 249, но этого достаточно для того, чтобы иметь статус коалиции, парламентского большинства по Конституции. Так вот, вчера ни одно решение, а таких решений было принято или не принято, но голосования происходили многократно, не было достигнуто в результате того, чтобы в "Слуге народа" голосовало 226+. Да, за закон о рынке земли проголосовало только 209 человек. Они не смогли самостоятельно утвердить кадровые решения, не смогли утвердить секвестр бюджета – перераспределение статей доходов и расходов, внесение изменений в закон о бюджете самостоятельно, хотя это вносилось, и мы были с этим категорически не согласны, их правительством, "Слуги народа", не нашим. Они этого не смогли сделать, и не смогли принять и другие решения. И это свидетельствует о том, что сегодня в этой фракции идут внутренние процессы, которые не добавляют ей единства", - подчеркнул Медведчук.

Политик предположил, что такая ситуация могла сложиться как по объективным, так и субъективным причинам.

"Но я считаю, что "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая вела активную фазу борьбы, начиная с октября 2019 года, против этого закона, который внедрял и будет внедрять после его голосования разграбление украинской земли, т.е. разграбление и преступные действия, направленные против интересов наших граждан, повлияло, в том числе и на депутатов фракции "Слуга народа", которые понимают свою ответственность за принятое решение. Ведь те, кто голосовали, они должны нести ответственность. Если мы за что-то голосуем – мы несем ответственность. Так и они должны нести ответственность по поводу вот этого разграбления, которое они узаконили", - подытожил он.

Напомним, ранее Виктор Медведчук обещал, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" сделает все, чтобы не допустить разворовывания украинской земли.