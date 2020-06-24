"Слуги народа" будут искать возможности договориться с местными элитами, – Погребинский

Михаил Погребинский ZIK.UA

Административный ресурс будут использовать те, кто имеет такую возможность, говорит политолог

На местных выборах "слуги народа" будут искать возможности договориться с местными элитами в регионах.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Михаил Погребинский.

Ведущие поинтересовались, как будут проходить местные выборы осенью и, учитывая то, что у провластной политической силы сейчас проседает рейтинг, будет ли применять "Слуга народа" административный ресурс, договариваться с местными элитами или перенесет выборы.

"Конечно, административный ресурс будут использовать все, кому не лень, а точнее все, кто может его использовать, но точно не президент. Мне кажется, что "Слуга народа" не имеет такой инфраструктуры, которая позволила им бы организовать эту работу системно. Ну, как хотел сделать Порошенко, но Аваков ему помешал, слава Богу, спасибо ему за это. И у него бы получилось, если бы не Аваков, я думаю. У него были специалисты по этому делу... А у Зеленского нет таких людей и они не сумеют это сделать. Поэтому они будут искать возможность договариваться с местными элитами. Они сейчас уже в каком-то нервическом состоянии то ставят какого-то губернатора непонятного, непопулярного в Одессе, то сейчас хотят его поменять. А без губернатора ничего не организуешь", – сказал политолог.

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Михаил Погребинский продолжил: "Они будут пытаться договариваться. Надежды на то, что они получат большинство в советах, вообще это исключено. Они могут только получить возможность идти на переговоры с другими политическими субъектами, чтобы создать с ними коалицию, которая будет иметь большинство в Раде, и для них это будет очень важно в зависимости от того, кто там будет избран мэром соответствующих обласных центров, например. А там у них тоже очень мало шансов".

Как сообщали, если бы выборы в Верховную Раду происходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии. Традиционно лидерами являются "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". По данным социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", за "слуг" отдали бы свои голоса 30,5% респондентов. За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука проголосовали 18,6%.

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